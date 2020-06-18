Митрополит Илларион рассказал, как Церковь относится к кремации

Церковь всегда настаивает на том, что тело должно быть предано земле, однако допускает кремацию, если на то есть объективные причины.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир».

«Православная Церковь считает правильным каждого человека погребать в земле в соответствии со словами Священного Писания: яко земля еси и в землю отыдеши (Быт. 3:19). Если вслушаемся в слова, которые звучат на отпевании, то осознаем: там очень много говорится о душе, которая переходит в иной мир, однако мы не забываем и о теле человека. И неслучайно отпевание происходит в храме, когда посреди него ставится гроб с телом и вокруг собираются люди. Хотя мы понимаем, что человек душой уже в ином мире, его тело продолжает оставаться с нами до тех пор, пока не будет погребено в земле. Весь православный погребальный обряд, начиная от того, что тело усопшего вносится в церковь, и кончая тем, что оно уже на кладбище предается земле, пронизан чувством благоговейного почтения к усопшему и к его телу. Это почтение выражается, в том числе, в том, что тело не уничтожается: оно кладется в землю, где и остается до всеобщего воскресения», - напомнил владыка.

Он подчеркнул, что кремация не является традицией Православной Церкви и никогда таковой не была, однако допускается в некоторых случаях.

«В том случае, когда такое погребение (то есть погребение по всем правилам Церкви) не предусмотрено местным светским законодательством или связано с необходимостью транспортировать умершего на большое расстояние, или же невозможно по иным объективным причинам, Церковь, считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением относиться к факту кремации тела усопшего», - сказал митрополит Илларион.

Архиерей отметил, что самое важное, как человек провел свою жизнь и над ним был совершен православный погребальный обряд.

«Самое важное — чтобы каждый человек жил и умирал в мире с Богом, в мире со своими ближними, в мире со своей совестью, чтобы человек перед смертью получил последнее напутствие, чтобы он исповедовался и причастился перед смертью, чтобы его тело было принесено в храм и над ним был бы совершен православный погребальный обряд. Но и все остальное остается в руках родственников усопшего. Там, где это возможно, конечно, Церковь всегда настаивает на том, что тело должно быть предано земле», - заключил владыка.