Священник УПЦ объяснил, как осознанно молиться

Молитва – это не проставленные галочки в списке вычитанных канонов, акафистов и правил, а откровенный и осознанный разговор с Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии порталу «Православная Жизнь».

«В большинстве случаев после вхождения человека в Церковь ему говорят не о любви Божией, не о важности спасительного подвига Христа, не о необходимости чтения Евангелия, а о том, как нужно готовиться к Причастию и какие молитвенные правила следует выполнять. У многих из нас есть определенная установка на вычитывание канонов и прочих молитвенных последований, только вот о качестве их исполнения мы не заботимся или же вспоминаем, когда готовимся к исповеди, чтоб в очередной раз в список грехов внести пункт о рассеянной молитве», - отметил клирик УПЦ.

По его словам, важно не только словесное оформление молитвы.

«Молитва – дело субъективное, и не так принципиально, какое она будет иметь словесное оформление. Только вот проблема в том, что молиться мы толком и не умеем, а если пытаемся что-то произнести собственным умом, то хватает нас на 10-12 корявых предложений. Это не означает, что нельзя молиться своими словами, а лишь то, что по собственному скудоумию и духовной ущербности нам приходится пользоваться, так сказать, «наработками» тех, кто умел по-настоящему общаться с Богом.

Как бы там ни было, в совокупности важно отметить, что молитвенные правила, которые мы привыкли выполнять, необходимо разбавлять еще и собственным потоком мыслей, просьб и слов благодарности», - подчеркнул священник.

Он объяснил, что главное, не количество прочитанного текста, а его осознание и понимание.

«Пусть каждый ответит сам себе, сколько раз он попадал в ситуацию, подобную той, когда, проспав утром, мы пытаемся впихнуть молитвенное правило в 5-7 минут, оставшихся до выхода. И вот, в очередной раз вычитав молитвы, со спокойной душой двигаемся дальше. Ну, казалось бы, чего ради? Пусть мы за эти 5 минут прочитаем 1-2 молитвы, но внимательно, вдумчиво, ведь все равно количество затраченного времени будет одинаковым, только за этот короткий период мы спокойно поговорим с Богом, эти мгновения станут моментом вечности во временном бегу нашей земной жизни», - посоветовал протоиерей Владимир Долгих.

Он объяснил, что «молитва – дело субъективное и ее нельзя вгонять в какие-то строго регламентированные словесные формулировки, однако она все-таки имеет определенную «механику» действия, понимание которой и позволит научиться вниманию и собранности».

Священник напомнил совет митрополита Антония Сурожского, который поможет укрепить внутреннюю дисциплину – определить время для молитвы и установить будильник.

«Немного интерпретируя слова владыки Антония, применим их к нашему примеру. Вот мы знаем, что у нас есть лишь 5 минут для молитвы. Устанавливаем время будильника через 5 минут, зная, что он зазвонит через нужное время, переворачиваем телефон вниз экраном, дабы не было соблазна подсматривать на часы, и спокойно, неспешно молимся. Когда будильник зазвонит, заканчиваем текущую молитву и отправляемся по делам. Вот здесь у нас и появляется шанс, по слову того же владыки Антония, действительно вложить все сердце и душу в это, пусть небольшое, молитвенное правило», - отметил протоиерей Владимир.

Священник призвал перед началом молитв некоторое время сосредоточиться и не спешить, чтобы удерживать внимание и осознавать прочитанный текст.

«Каждое слово молитвы должно быть сопряжено с нашим умом. Слова, сочиненные кем-то из святых, должны стать моей личной просьбой, обращенной к Всевышнему», - посоветовал клирик УПЦ.