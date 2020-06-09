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В Запорожской области обнаружили фундамент старинной церкви, сгоревшей при пожаре

09.06.2020 / 13:27
В Запорожской области обнаружили фундамент старинной церкви, сгоревшей при пожаре
Фрагмент фундамента Источник: Центр информации УПЦ
По словам археологов, церковь просуществовала почти 70 лет, пока в его купол не попала молния

В Запорожской области в селе Григорьевка обнаружили фундамент церкви XIX века, которая сгорела от попадания молнии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zanoza-news.com, храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца построили в 1871 году на деньги графа Александра Канкрина.

«Нет ни фото, ни точных данных того, как именно выглядела церковь. Раскопки длятся уже больше месяца. За это время кроме фундамента удалось найти основные углы сооружения и место, где стоял алтарь», - рассказал археолог Евгений Хмилевский.

По словам археологов, церковь просуществовала почти 70 лет, пока в ее купол не попала молния. 

Пожар уничтожил верхнюю часть постройки, оставив только фундамент.

Недалеко от входа археологи обнаружили и семейный склеп Канкриных.  Как сообщается, граф Канкрин был предводителем местного дворянства и известным благотворителем.

Исторический памятник хотят восстановить.

Источник: Inpress.ua
история
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