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Министр юстиции: введение карантина было на грани законности

09.06.2020 / 14:21
Министр юстиции Денис Малюська считает, что государство не понесет значительных убытков в случае решения Конституционного Суда о неконституционности введения карантина в Украине.

Об этом шла речь в интервью Малюськи "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано".

Министр отметил, что даже если во введении карантина и было какое-то нарушение Конституции, целью таких действий правительства была защита людей, и эта цель была достигнута.

Прямая речь: "Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными".

Источник

коронавирус, карантин, Малюська
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