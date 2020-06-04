Правительство Беларуси отправлено в отставку

"Президент принял решение об отставке действующего состава правительства. Соответствующий указ подписан", - заявили 3 июня в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".

В среду Лукашенко провел совещание, на котором были рассмотрены предложения по новому составу правительства. Глава государства пообещал, что революционных перестановок в правительстве не будет.

Напомним, 25 мая Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года.

Позднее он подтвердил свои планы. "Я об этом (смене правительства) говорил и это сделаю", - заявил президент, добавив, что в ближайшее время он назначит исполняющего обязанности премьер-министра.

Ранее Лукашенко пояснял, что "мы всегда после регистрации действующего президента в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов". По его словам, такой прием используется для повышения доверия избирателей: "А то, что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали... А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь".

Нынешний состав правительства действует с 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса после того, как Лукашенко отправил в отставку кабинет Андрея Кобякова под предлогом бесхозяйственности при реализации мероприятий по развитию Оршанского района.

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