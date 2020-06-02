Священники УПЦ продолжают сдавать кровь для Ровенского центра крови

Священники Ровенской епархии Украинской Православной Церкви снова стали донорами крови.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу «Рівне. Голос Церкви» в Фейсбук, 2 июня клирики Ровенской епархии в очередной раз сдали кровь.

«В Ровенский областной центр службы крови просьбы поступают из всех больниц области. Заказов стало больше, поскольку из-за карантина в районах закрыли пункты забора крови, и крови не хватает. Поэтому наших священнослужителей, как старых друзей, попросили еще раз пополнить ряды доноров», - рассказала рекрутер донорства Ровенского областного центра службы крови Елена Засмолина.

Священники Ровенской епархии в течение месяца уже во второй раз становятся донорами.

«На прошлой неделе несколько священников и мирян уже сдавали кровь, - рассказывает протоиерей Виктор Земляной, руководитель отдела по урегулированию межконфессиональной ситуации при Ровенской епархии УПЦ. - Мы продолжаем это благое дело и, надеемся, что своим примером поощрим больше людей приходить и делиться ценным материалом, который спасает человеческие жизни».

Как сообщалось, 29 мая клирики и миряне Ровенской епархии сдали кровь для Ровенского областного центра крови.