Войти | Зарегистрироваться
19:55

вторник,
02 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священники УПЦ продолжают сдавать кровь для Ровенского центра крови

02.06.2020 / 18:09
Священники УПЦ продолжают сдавать кровь для Ровенского центра крови
Ровенщина Источник: Центр информации УПЦ
Священники Ровенской епархии УПЦ дважды за месяц стали донорами

Священники Ровенской епархии Украинской Православной Церкви снова стали донорами крови.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу «Рівне. Голос Церкви» в Фейсбук, 2 июня клирики Ровенской епархии в очередной раз сдали кровь.

«В Ровенский областной центр службы крови просьбы поступают из всех больниц области. Заказов стало больше, поскольку из-за карантина в районах закрыли пункты забора крови, и крови не хватает. Поэтому наших священнослужителей, как старых друзей, попросили еще раз пополнить ряды доноров», - рассказала рекрутер донорства Ровенского областного центра службы крови Елена Засмолина.

Священники Ровенской епархии в течение месяца уже во второй раз становятся донорами.

«На прошлой неделе несколько священников и мирян уже сдавали кровь, - рассказывает протоиерей Виктор Земляной, руководитель отдела по урегулированию межконфессиональной ситуации при Ровенской епархии УПЦ. - Мы продолжаем это благое дело и, надеемся, что своим примером поощрим больше людей приходить и делиться ценным материалом, который спасает человеческие жизни».

Как сообщалось, 29 мая клирики и миряне Ровенской епархии сдали кровь для Ровенского областного центра крови.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Ровенщина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.