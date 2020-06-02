Киевские духовные школы принимают документы абитуриентов онлайн

Киевская духовная академия и семинария начала прием документов для поступления на дневное и заочное отделения на 2020-2021 учебный год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, скан-копии необходимых для поступления документов нужно прислать по электронной почте до 31 июля.

Абитуриенты, поступающие на дневное отделение, должны прислать скан-копии всех необходимых документов на электронную почту vstup.kda20@gmail.com. Оригиналы документов нужно будет принести во время вступительных экзаменов.

Адрес электронной почты для абитуриентов, поступающих на заочное отделение: zs.kdais.vstyp2020@gmail.com.

Скачать всю необходимую информацию и экзаменационные билеты (на русском и украинском языках) можно тут.