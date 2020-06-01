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Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешается с 1 июня

01.06.2020 / 17:18
В Украине с 1 июня начался третий этап ослабления карантина. Новые ослабления разрешены лишь в тех областях, которые соответствуют критериям Министерства здравоохранения.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как отметили в Минздраве, с 1 июня возобновили работу спортивные и фитнес-залы, бассейны, а также восстановлено межобластное транспортное сообщение. При этом возобновление работы будет с определенными ограничениями.

Фитнес-залы:

разрешается посещение не более одного человека на 10 квадратных метров;
обязательно наличие антисептиков на входе в заведение;
работники должны быть одеты в маски и респираторы;
запрещается использование многоразовых полотенец;
запрещены спа-зоны и оказание услуг массажа.

Бассейны:

для индивидуального посещения;
для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
в 50-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп;
в 25-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп.

Также Степанов отметил, что министерство не планирует изменять критерии соответствия областей к переходу к новому этапу ослабления карантина.

"Мне кажется, что каждый из этих критериев понятен для любого человека и, если мы говорим об изменениях этих критериев, то они могут изменяться не в сторону смягчения, а наоборот - и касательно увеличения количества тестов, и уменьшения количества заболевших. Но на сегодняшний день мы такое не рассматриваем", - сказал Степанов.

Отметим, согласно критериям каждая область должна соответствовать следующим требованиям:

количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения не превышает 12;
загруженность коек в больницах менее 50%;
охват тестированием более 12 на 100 тысяч населения.

Также с 1 июня возобновляют железнодорожное сообщение, уже в продажу поступили билеты на 35 поездов дальнего следования.

Ранее сообщалось, что межобластные поездки в проблемные регионы с 1 июня могут разрешить с ограничениям.

Кроме этого сообщалось, что в Министерстве здравоохранения не рекомендуют выходить на работу людям старше 60 лет, при этом существуют исключения.

Источник

коронавирус, карантин, Минздрав
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