В Беларуси после карантина открылся Жировичский монастырь

С 1 июня после карантина из-за вспышки коронавируса в Беларуси открылся для паломников Свято-Успенский Жировичский монастырь.

Об этом сообщает пресс-служба Минской духовной семинарии.

«Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что Успенский Жировичский монастырь и дома паломников 1 июня вновь открывают свои двери для желающих посетить святую обитель», – сказано в сообщении.

Отмечается, что богослужения в обители совершаются ежедневно, с их расписанием можно ознакомиться на сайте монастыря.

Паломникам при посещении территории монастыря, святых источников, зоосада и других мест необходимо «соблюдать рекомендации по профилактике заболевания: социальное дистанцирование, личную гигиену, респираторный этикет».