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Умер один из старейших архиереев РПЦ

01.06.2020 / 17:08
Умер один из старейших архиереев РПЦ
Митрополит Варнава Источник: Патриархия.ру
За годы его 44-летнего служения на Чебоксарской кафедре из руин были восстановлены семь монастырей, открыто более 210 приходов, восстановлено Чебоксарское духовное училище

Сегодня на 90-м году жизни, отошел ко Господу один из старейших архиереев Русской Православной Церкви митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Ранее глава Чувашской митрополии был госпитализирован в больницу Чебоксар и переведен в реанимацию.

Митрополит Варнава (Кедров) родился 21 апреля 1931 г. в с. Высокое Рязанского района Рязанской области. Происходил из древнего священнического рода (предки его служили в храме с. Высокое с XVII в.; только отец не стал священником, окончив лишь Рязанскую духовную семинарию).

 В 1945 г. окончил среднюю школу.

В 1953-1955 гг. был иподиаконом в кафедральном соборе святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба в г. Рязани.

В мае 1955 г. вступил в братство Троице-Сергиевой лавры и был назначен помощником ризничего.

10 декабря того же года наместником Лавры архимандритом Пименом (Извековым) пострижен в монашество с наречением имени в честь святого апостола Варнавы.

15 февраля 1956 г. в Богоявленском Патриаршем соборе Святейшим Патриархом Алексием рукоположен во иеродиакона.

9 марта 1957 г. в Крестовом храме Лавры во имя Филарета Милостивого рукоположен во иеромонаха.

В 1965 г. возведен в сан архимандрита.

30 ноября 1976 г. в Сергиевом Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры хиротонисан во епископа Чебоксарского и Чувашского.

7 сентября 1984 г. возведен в сан архиепископа.

В 2001 г. возведен в сан митрополита.

К приезду епископа Варнавы в Чувашии было 35 приходов.

За годы его 44-летнего служения на Чебоксарской кафедре из руин были восстановлены семь монастырей, открыто более 210 приходов, восстановлено Чебоксарское духовное училище.

По благословению митрополита Варнавы в Чебоксарско-Чувашской епархии создан Православный миссионерский центр, на многих приходах открыты Дома милосердия для престарелых и обездоленных прихожан, организована благотворительная служба помощи неимущему населению. При активном участии и огромном вкладе владыки была возрождена историческая часть Чебоксар, открыта соединяющая центр с исторической частью города - «дорога к храму».

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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