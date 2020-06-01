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В Одессе наградили православную молодежь за помощь нуждающимся во время карантина

01.06.2020 / 17:00
В Одессе наградили православную молодежь за помощь нуждающимся во время карантина
Награждение православной молодежи Источник: Центр информации УПЦ
Активисты ежедневно кормили 150-250 человек нуждающихся

В Одессе наградили православную молодежь и священников Украинской Православной Церкви, которые принимали участие в благотворительном проекте по поддержке бездомных и малоимущих людей, а также многодетных семей в период карантина.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии, активисты ежедневно кормили 150-250 человек нуждающихся. 

«Больше двух месяцев молодежные активы, действующие при храмах, организовывали поставку продуктовых наборов, горячих обедов и сухпайков тем, кто в этом остро нуждался», - отметили в пресс-службе епархии.

Представители молодежных объединений храмов Одессы и священнослужители, участвовавшие в проекте, были награждены грамотами с благодарностями от лица Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия и митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

«В качестве символа крепкого и плодотворного содружества Церкви и молодежи в парке Свято-Покровского скита был посажен дуб, после чего всех присутствующих ждала трапеза и дружеское общение», - рассказали в епархии.

Как сообщалось ранее, в Одессе УПЦ совместно с рестораторами доставила 25 тыс благотворительных обедов на сумму более 1,2 млн грн.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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