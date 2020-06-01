Войти | Зарегистрироваться
19:00

понедельник,
01 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киево-Печерской лавре молились за врачей, борющихся с пандемией

01.06.2020 / 16:54
В Киево-Печерской лавре молились за врачей, борющихся с пандемией
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Павел поблагодарил врачей за самоотверженное служение

В Киево-Печерской лавре состоялся благодарственный молебен о врачах, которые борятся с пандемией коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Lavra.ua, богослужение совершил митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в Крестовоздвиженском храме лавры.

«Во время молебна были вознесены сугубые молитвы о врачах, которые в период распространения коронавируса трудились и боролись за жизни наших соотечественников», – сказано на сайте монастыря.

По окончании богослужения митрополит Павел обратился к молящимся, среди которых были медицинские работники, с благодарственным словом.

Митрополит Павел поблагодарил врачей за самоотверженное служение.

«Вы вовремя оказывали помощь тем, кто в этом нуждался, в том числе и для заболевшей братии Святой Успенской Киево-Печерской Лавры. Пусть же Господь по молитвам всех угодников Печерских, преподобных Агапита врача безмездного, Ипатия целебника, Дамиана целебника и всех святых укрепляет вас в ваших трудах, а молитвы о вас будут непрестанно возноситься братией в нашей святой обители!» – сказал наместник лавры.

Всем молящимся владыка вручил памятные подарки и призвал на всех Божие благословение.

 

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.