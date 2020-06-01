Войти | Зарегистрироваться
19:00

понедельник,
01 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Ровно отметили 500-летие Нобельского Евангелия

01.06.2020 / 16:50
В Ровно отметили 500-летие Нобельского Евангелия
Нобельское Евангелие Источник: Центр информации УПЦ
Нобельское Евангелие, написанное в 1520 году в селе Нобель Заречненского района Ровненской области, сохранилось в единственном экземпляре, находится в Вильнюсе, в библиотеке Академии наук Литвы

В Ровно отметили 500-летнюю годовщину со времени написания Нобельского Евангелия, которое является одним из древнейших письменных памятников волынского Полесья.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Рівне 1», накануне памятной даты состоялась онлайн-конференция, в которой приняли участие представители музеев, краеведы и историки области.

«Дата проведения мероприятия не случайна, ведь именно 1 июня было завершено написание памятника. В Нобельском Евангелии говорится: «Закончена книга эта месяца июня, в первый день месяца, в день Святого Иустина, философа и мученика», - объяснил директор Ровенского областного краеведческого музея Александр Булыга.

Об истории создания рукописи рассказала сотрудник краеведческого музея Людмила Шахматова. 

«В древности Нобель был крупным городским центром на Волынском Полесье. В нем было пять церквей, при которых действовали школы и писались книги. И вот при одной из них, Николаевской, в 1520 году завершили переписывать Евангелие», -сообщила Людмила Шахматова.

В самом Евангелии об этом сказано так: «Книга эта, названная Евангелие тетро, созданная при короле Сигизмунде, епископе Ионе, владыке Туровском и Пинском, при князе Феодоре Ярославовиче, повелением христолюбца, раба Божия Симеона Батиевича, старца Хоинского, и дана в храм ... Святого Николая в Нобль. А кто эту книгу возьмет от церкви Святого отца Николая в Нобль Пинского уезда, то будет проклят в этом веке и в будущем. А писал дьяк, многогрешный раб Божий Севастьян Аврамович в Нобле».

Кроме того, в книге есть упоминание еще об одном переписчике – дьяке Льве, это значит, что, вероятно, над книгой работало несколько переписчиков.

Нобельское Евангелие, написанное в 1520 году в селе Нобель Заречненского района Ровненской области, сохранилось в единственном экземпляре, находится в Вильнюсе, в библиотеке Академии наук Литвы.

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.