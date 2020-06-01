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В Херсон прибудет чудотворная Касперовская икона Божией Матери

01.06.2020 / 16:44
В Херсон прибудет чудотворная Касперовская икона Божией Матери
Касперовская икона Источник: Центр информации УПЦ
Икона будет пребывать в Свято-Духовском соборе Херсона с 8 по 10 июня

В Херсон прибудет для поклонения верующих чудотворная Касперовская икона Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, икона будет пребывать в Свято-Духовском соборе Херсона с 8 по 10 июня.

8 июня в 9:00 состоится встреча чудотворного образа, 10 июня в 14:00 - проводы иконы.

*** Касперовская икона Пресвятой Богородицы попала на наши земли из Трансильвании, современная территория Румынии, откуда её в конце XVI века привёз серб, поселившийся в Херсонской губернии. Икона передавалась по наследству от родителей детям, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой.

К тому времени Касперовская икона Богородицы обветшала, и живопись на ней просматривалась слабо. В феврале 1840 года помещица Касперова слезно ночью молилась перед иконой Божией Матери и вдруг увидела, как лик Богородицы просветлел, и икона обновилась.

С тех пор от Касперовой иконы стали происходить исцеления, и народ признал её чудотворной. С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону Божией Матери стали приносить в городской собор.

Во время Севастопольской войны 1853–1855 годов при осаде Одессы неприятельским флотом жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой.

С 1918 года чудотворный образ пребывал в Спасо-Преображенском соборе постоянно. В 1936 году после уничтожения собора Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным. Чудотворный образ Касперовской иконы Пресвятой Богородицы находится в нём и сейчас.

 

Источник: Inpress.ua
святыня, УПЦ
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