Войти | Зарегистрироваться
20:05

вторник,
26 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Епископ УПЦ объяснил, что поможет достичь единства в Украине

26.05.2020 / 18:35
Епископ УПЦ объяснил, что поможет достичь единства в Украине
Епископ Виктор Источник: Центр информации УПЦ
Епископ подчеркнул, что единство делает нас сильнее и в масштабах семьи, и в масштабах государства

Сознательное объединение вокруг Бога и единогласное стремление преодолеть разногласия поможет построить сильное украинское государство.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в видео, опубликованном на его Youtube-канале «Мысли вслух».

«Для того, чтобы несмотря на существующие разногласия в традициях и предпочтениях достичь настоящего единства, все мы без исключения должны сознательно к нему стремиться, помня Евангельские слова Христа: всякое государство, разделившееся в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся в себе, не устоит. Стоит вспомнить, что когда некоторые сообщества первых христиан стали называть себя «петровыми» и «павловыми», сами апостолы провозгласили: «Мы все Христовы, вне зависимости от того, кто нас крестил, вне зависимости от цвета нашей кожи, национального происхождения или политических убеждений», - отметил владыка.

Он напомнил, что когда люди объединяются вокруг Бога и Его Истины, разрушаются все возникшие национальные и культурные баррикады, побуждая к миру.

По его мнению, именно единство может дать украинцам «мощное государство, способное обеспечить справедливое судопроизводство, защитить право на жизнь и свободу мнения и религии, объединив различные этносы в единую украинскую общину. Правда, и от нас государству нужна способность жить по совести, желание творить и развивать, умение считаться с правами и потребностями других, унимая собственный эгоизм».

Епископ подчеркнул, что единство делает нас сильнее и в масштабах семьи, и в масштабах государства.

«Так будем же ежедневно пытаться достигать единства, сначала в семье, потом в коллективе и обществе, а затем и в государстве. Ведь именно в единстве настоящая сила народа. А для этого будем крепко держать в ладонях десницу Воскресшего Христа, не перестающую благословлять нас, и будем развивать отечество земное по законам Отчизны Небесной, помня при этом, что наибольший из этих законов - закон любви», - призвал архиерей.

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.