Суд оставил под стражей подозреваемого в деле Шеремета Антоненко, а Дугарь отпустил под залог

В частности, судья удовлетворил ходатайство прокурора и продлил Антоненку арест на 2 месяца до 23 июля. В то же время отказал в выдаче его на поруки нескольким желающим.

В свою очередь, другую подозреваемую в исполнении убийства Шеремета военную медсестру Яну Дугарь суд отпустил под залог в сумме 168 тыс. грн.

Кроме того, на нее возложены обязанности прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, не покидать без разрешения детектива, прокурора или суда, населенный пункт, в котором проживает, сообщать следователю, прокурору об изменении своего места жительства, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину и носить электронный браслет.

Трансляцию судебного заседания обеспечивала Судебная власть Украины на ютюб-канале.

Как сообщалось, адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую полиция подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, Тарас Безпалый заявил об отводе судьи.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

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