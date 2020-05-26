Войти | Зарегистрироваться
20:05

вторник,
26 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Суд оставил под стражей подозреваемого в деле Шеремета Антоненко, а Дугарь отпустил под залог

26.05.2020 / 18:43
Печерский районный суд Киева оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко ("Riffmaster") под стражей до 23 июля, а Яне Дугарь назначил залог в 168 тыс. грн.

В частности, судья удовлетворил ходатайство прокурора и продлил Антоненку арест на 2 месяца до 23 июля. В то же время отказал в выдаче его на поруки нескольким желающим.

В свою очередь, другую подозреваемую в исполнении убийства Шеремета военную медсестру Яну Дугарь суд отпустил под залог в сумме 168 тыс. грн.

Кроме того, на нее возложены обязанности прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, не покидать без разрешения детектива, прокурора или суда, населенный пункт, в котором проживает, сообщать следователю, прокурору об изменении своего места жительства, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину и носить электронный браслет.

Трансляцию судебного заседания обеспечивала Судебная власть Украины на ютюб-канале.

Как сообщалось, адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую полиция подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, Тарас Безпалый заявил об отводе судьи.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

Источник

суд, Шеремет, Антоненко, Дугарь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.