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Зеленский: тенденция по количеству заболевших вселяет оптимизм

20.05.2020 / 11:15
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что тенденция по количеству заболевших коронавирусом в стране вселяет оптимизм, но к инфекции нельзя относиться небрежно.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во вторник, 19 мая, на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 президенту сообщили, что в стране за сутки заболело 260 человек, а выписаны 356.

"Коронавирусная эпидемия заставила нас всех принимать новые решения и новые условия жизни. Все страны в мире переосмыслили свои подходы. Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших и выздоровевших вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Однако это не означает, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать всё, чтобы обеспечить безопасность украинцев", - отметил на совещании Зеленский.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил главе государства, что сейчас почти все области выплатили мартовские надбавки до 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом. Три области решат этот вопрос в ближайшие дни.

Также некоторые регионы уже начали выплаты надбавок за апрель, и до конца недели Кабинет министров ожидает значительного увеличения количества заключенных сделок с Национальной службой здоровья, что необходимо для осуществления этих выплат.

Источник

коронавирус, Зеленский
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