Защитный экран на рецепции, антисептики, дистанция: как Минздрав предлагает работать отелям

Об этом свидетельствует документ Минздрава

Для возобновления работы гостиничных заведений чиновники предлагают придерживаться следующих рекомендаций:

Руководители гостиниц должны определить ответственное лицо, которое проводит температурный скрининг всем работникам перед началом рабочей смены. Работники, у которых температура тела составляет более 37,2, или имеющие признаки респираторных заболеваний, не допускаются к исполнению обязанностей.

На входе в отель и коридорах необходимо разместить информационные материалы по профилактике коронавирусной хвообы COVID-19.

Организовать места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта, и более 70% для этилового спирта. У такого места должно быть яркий указатель, баннер или наклейка.

При появлении симптомов респираторного заболевания и/или повышении температуры у человека, проживающего в гостинице, такое лицо подлежит изоляции в номере до прибытия кареты скорой помощи, которую вызывает персонал отеля.

Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле учреждения из расчета не более 1 человека на 10 квадратных метров площади зала обслуживания. Допуск посетителей и пребывание в гостинице (за номером) разрешается только в респираторе или защитной маске (в том числе и самодельной), так, чтобы были покрыты нос и рот.

Администрация отеля обеспечивает и контролирует выполнение условий недопущения очередей в местах возможного скопления посетителей (круглосуточно, вестибюли, лифты и т.д.). В местах потенциального скопления посетителей должна быть нанесена соответствующая временная маркировка для обеспечения соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

Во избежание очередей при регистрации поселение в отель обеспечивается возможность предварительной онлайн-регистрации посетителей в отель.

На рецепции отеля устанавливается защитный экран между персоналом и посетителями.

В гостиничных заведениях запрещается работа конференц-залов, фитнес и спа-центров отелей.

Питание в отелях может быть организовано путем доставки еды в номер по предварительному заказу посетителей или в ресторанах (кафе) отелей только на открытых (летних) площадках на открытом воздухе в том числе под тентами, на верандах, при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не боль четырех клиентов на столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Администрация отеля должна обеспечить:

Наличие не менее пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и их использование работниками (респираторы или медицинские маски, в том числе самодельные, защитные перчатки).

Постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах номеров и санузлах общего пользования. Использование многоразовых полотенец запрещено.

Влажную уборку мест наибольшего скопления посетителей каждый час;

Дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют посетители (стойка регистрации, столы, стулья, ручки дверей, кнопки лифтов, раздевалки, лестницы и т.д.) каждые 3-4 часа, повторять процедуру в любое время при загрязнении;

Бесперебойную работу системы вентиляции;

Централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в отдельные контейнеры (урны) с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами с последующей утилизацией;

Ограничение массовых собраний работников в закрытых помещениях;

Временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60 летнего возраста, лица, имеющие хронические заболевания легких).

Работники отеля обязаны:

Регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже одного раза в 3 часа;

Воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний;

Самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

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