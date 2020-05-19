Запуск автотранспорта после карантина: Минздрав подготовил рекомендации

Об этом сообщает сайт Минздрава

Согласно документу, перевозки пассажиров общественным городским, пригородным и междугородным автотранспортом должно осуществляться с учетом следующих рекомендаций:

Всем работникам перед началом рабочей смены надо мерить температуру;

Водитель, кондукторы и другие члены экипажа в течение всего рейса должны носить маски;

Запрещается перевозка пассажиров без масок;

Перевозка пассажиров осуществляется в пределах количества мест для сидения. В случае межобластной перевозки в регион, в котором не ослабляли карантин, такая перевозка разрешается в пределах 50% от количества мест для сидения;

В каждом транспортном средстве должно быть обеспечено информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной болезни;

Транспортное средство подлежит влажной уборке с использованием моющих и дезинфицирующих средств перед каждым рейсом. По возможности, у дверей целесообразно разместить антисептики;

На каждом входе в помещение автостанций необходимо разместить информационные материалы по профилактике Covid-19 и организовать антисептики;

Разрешается одновременное пребывание в помещении автостанции не более одного человека (обязательно в маске) ​​на 10 кв. м площади зала обслуживания пассажиров. Между работниками и пассажирами в кассах должны быть экраны из пленки, стекла или прозрачного пластика, а также обеспечиваться социальная дистанция в 1,5 метра в очередях. Работа залов ожидания рейса не разрешается;

Администрация автостанции должна обеспечить наличие у работников медицинских масок и защитных перчаток, влажную уборку помещений автостанции с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже чем каждые 5 часов перед открытием и после окончания рабочего дня автостанции, регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений, ограничение массовых собраний работников в закрытых помещениях, временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60-летнего возраста, лица, имеющие хронические заболевания, которые подавляют иммунитет, и хронические заболевания легких).

Работники автостанции обязаны: регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками не реже одного раза в 3 часа и после посещения общественных мест, туалета, уборки и т.п., воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний.

Перед тем как ввести эти рекомендации, Минздрав вынес их на общественное обсуждение.

Напомним: Власти рассматривают возможность возобновления работы общественного транспорта, но не по всей стране одновременно.

Напомним: Минздрав озвучил критерии 4 этапов выхода из карантина: вводить их смогут не синхронно по всей стране, а в зависимости от региональной ситуации. Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил три этапа запуска общественного транспорта.

После введения первого этапа смягчений карантина на улицах в частности Киева резко увеличилось количество частного транспорта и образовались огромные пробки. Мэр столицы призвал правительство разрешить работу метро с 25 мая. В то же время министр инфраструктуры отметил, что считает такой шаг преждевременным. Глава Днепра Борис Филатов призвал правительство разрешить полноценную работу транспорта. Городские власти Харькова также выступили за открытие метро как можно скорее.

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