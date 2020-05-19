В США православные священнослужители провели воздушные и автомобильные крестные ходы с молитвой об избавлении от пандемии

Воздушный крестный ход с чудотворной Курско-Коренной иконой Пресвятой Богородицы вокруг Манхэттена и других районов Нью-Йорка и над прилегающими к городу графствами Лонг-Айленда совершил 13 мая епископ Манхэттенский Николай.

Как сообщает «Благовест Инфо» со ссылкой на сайт Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), крестный ход состоялся после богослужения в честь праздника Преполовения Пятидесятницы в храме преподобного Серафима Саровского в городе Си-Клиф. Во время службы и воздушного крестного хода перед древней иконой были вознесены молитвы Богу о врачах и всех медицинских работниках, о болящих и о скорейшем избавлении от губительного поветрия. На борту воздушного судна епископа Николая сопровождали клирики Серафимовского храма протоиерей Серафим Ган, протодиакон Евгений Каллаур и прихожанин Владимир Сушко.

За неделю до этого, 6 мая, в праздник великомученика и победоносца Георгия настоятель одноимённой церкви в Квинсе (район Нью-Йорка) протоиерей Игорь Тарасов отслужил аналогичный молебен, сделав четыре «крестообразных» остановки и благословив местность иконой святого Георгия. Во время автомобильного крестного хода отца Игоря сопровождали староста прихода Ольга Русанова и пономарь Андрей Малышев, сообщается на англоязычной версии веб-сайта Русской Православной Церкви в США.

Ранее, 6 апреля, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и дня памяти Патриарха Тихона, который также был основателем и строителем Свято-Николаевского собора Нью-Йорка, духовенство собора совершило автомобильный крестный ход, делая остановки в каждом из пяти районов города для молебна о прекращении пандемии коронавируса. Дополнительная остановка была сделана в Доме Трудолюбия для бездомных, где проходят реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимостей выходцы из России, Украины и Казахстана. Этот автомобильный крестный ход, совершенный секретарём патриарших приходов РПЦ в США игуменом Никодимом (Балясниковым) и вице-канцлером патриарших приходов иереем Марком Рашковым, стал первым событием в череде авиа- и автомобильных крестных ходов, во время которых православные священнослужители благословили несколько американских городов.

Как ранее сообщало издание «Радонеж», 14 апреля, в Страстной вторник, канцлер патриарших приходов Русской Православной Церкви в США протоиерей Георгий Конев отслужил молебен о прекращении вредоносного поветрия и принял участие в воздушном крестном ходе над поселениями на севере штата Нью-Джерси. Пилотом был алтарник храма Трёх Святителей в городе Гарфилд Алексей Озеров.

Отец Георгий окропил территорию с воздуха святой водой, особое внимание уделив Гарфилду, где на тот день было зафиксировано более 400 подтверждённых случаев заражения коронавирусом (на 30,5 тысяч человек населения).

На борт священник взял копию чудотворного Курсо-Коренного образа Богородицы, иконы апостола Америки преподобного Германа Аляскинского и праведного отца Иоанна Кронштадтского, а также частицы мощей преподобного Германа и «отца Православия в Америке» протоиерея Алексия Товта.

Помимо авиаоблётов с молитвой, клирики патриарших приходов РПЦ в США в первой половине апреля совершили ещё три автомобильных крестных хода. В Бруксайде в штате Алабама иерей Павел Дэвис окропил святой водой город по просьбе мэра Роджера Маккондиши, который сам, будучи методистом, попросил о молитве священника Русской Православной Церкви. Также храм святителя Николая Чудотворца в Бруксайде передал работникам экстренных служб Алабамы более 250 масок, которые прихожане пошили на дому. В городе Редфорд в штате Мичиган священник храма Иннокентия Иркутского иерей Джошуа Геннинг вместе с иеродиаконом Серафимом (Балагтасом) сделали остановки для молитвы на северной, южной, восточной и западной оконечностях города. А в Пенсильвании духовник Конгресса казаков Америки протоиерей Алексей Бочарников вместе с дьяконом Михаилом Сидорочевым проехали по исторически первой столице США городу Филадельфии.