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Появилось мобильное приложение для виртуального паломничества на Валаам

29.04.2020 / 21:04
Появилось мобильное приложение для виртуального паломничества на Валаам
Валаам Источник: сайт Валаамского монастыря
Путеводитель привязан геометками к территории Валаамского архипелага, и в любой момент можно определить свое положение на острове и понять, какие объекты рядом вы хотели бы рассмотреть или посетить

В сети доступно мобильное приложение «Валаам», которое включает в себя 3D-тур с панорамами и картой по острову, полный православный молитвослов и календарь.

Как сообщает valaam.ru, приложение разработано Валаамским монастырем совместно творческим объединением «Парсуна».

«Впервые в одном приложении присутствуют более семисот 360-градусных высококачественных панорам, благодаря которым можно увидеть нынешний Валаам таким, какой он есть сейчас. Виртуальный тур по острову включает в себя также различную справочную информацию: от простых текстовых заметок до аудиоэкскурсий и видеосюжетов, прикрепленных к соответствующим объектам внутри тура», - сообщают разработчики.

Путеводитель привязан геометками к территории Валаамского архипелага, и в любой момент можно определить свое положение на острове и понять, какие объекты рядом вы хотели бы рассмотреть или посетить.

Одним из главных разделов приложения является полный православный молитвослов, в который входят не только утренние и вечерние молитвы, но и Библия, Псалтирь, акафисты, каноны и всевозможные прошения ко Господу и Божией Матери на разные случаи жизни. Тексты представлены в двух вариантах, на русском и церковно-славянском языках. Здесь же собраны различные богослужебные книги, которые пригодятся священнослужителям, чтецам, певчим, уставщикам и регентам.

Приложение дает возможность скачать его основные разделы на мобильное устройство и работать с ними без подключения к Интернету.



Источник: Inpress.ua
валаам
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