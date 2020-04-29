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В Институте религиозной свободы заявили о недопустимости разжигания вражды в обществе в связи с COVID - 19

29.04.2020 / 19:56
В Институте религиозной свободы заявили о недопустимости разжигания вражды в обществе в связи с COVID - 19
Заявление Источник: ИРС
В организации подчеркнули, что ответственность за конкретные выявленные нарушения должна полагаться на нарушителей, а не на религиозное сообщество Украины в целом

Институт религиозной свободы призывает должностных лиц МОЗ, экспертов и других медийных лиц прекратить разжигать вражду в обществе в контексте ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт Института религиозной свободы.

«В последнее время в медиа систематически распространяется ложная информация, прежде всего со стороны должностных лиц МОЗ, об якобы массовых нарушениях Церквями требований карантина на Пасху и почти ежедневно озвучиваются негативные прогнозы об ожидаемой вспышке заболеваемости COVID-19, в связи с этим. Такие заявления не соответствуют действительности и прямо противоречат официальным данным», - отметили в Институте религиозной свободы.

В организации напомнили, что в этом году Национальная полиция зафиксировала существенное уменьшение количества верующих в храмах во время празднования Пасхи.

«Менее 2% верующих пришли в храмы праздновать Пасху, что свидетельствует о колоссальной информационной и организационной работе, которую провели Церкви и религиозные организации различных конфессий с целью обеспечения безопасности своих прихожан и общества в целом в условиях пандемии вируса COVID-19», - сообщили в Институте религиозной свободы..

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций с начала введения в Украине карантина в связи с COVID-19 занимает последовательную позицию по противодействию и преодолению этой эпидемии.

«Совет Церквей 13 марта опубликовал Призыв к украинскому народу и верующим разных Церквей по профилактике распространения коронавируса, содержащий конкретные рекомендации по самоизоляции и соблюдению требований карантина. Таким образом, Церкви и религиозные организации Украины в целом приняли необходимые меры по безопасному проведению богослужений в условиях карантина и положительно восприняли предложение руководства государства по празднованию верующими религиозных праздников (Песах, Пасха) дома, в кругу семьи», - отметили в заявлении.

В организации подчеркнули, что ответственность за конкретные выявленные нарушения должна полагаться на нарушителей, а не на религиозное сообщество Украины в целом.

«Несправедливые обобщения не могут не возмущать тех верующих и религиозные общины, добросовестно выполняющих предписания карантина. Присяга государственного служащего и стандарты журналистской этики требуют избегать обобщенных обвинений любой социальной группы, в том числе религиозных общин, и уважать права и достоинство каждого человека», - заявили в ИРС.

Источник: Inpress.ua
коронавирус, карантин, Совет Церквей
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