На Запорожье УПЦ передала медикам защитные костюмы

В Запорожской области в пгт. Терноватое, 28 апреля, Украинская Православная Церковь передала медикам защитные костюмы и антисептики.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» протоиерей Константин Максимов и глава местной сельской рады Александр Бабанин провели встречу с работниками отделения экстренной медицинской помощи.

Священник поздравил врачей с Пасхальными праздниками и передал в отделение подарки - 8 специальных защитных костюмов, очки и респираторы. Также отделение получило антисептики и дезинфицирующие средства. Отец Константин пожелал врачам Божией помощи.