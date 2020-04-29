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На Запорожье УПЦ передала медикам защитные костюмы

29.04.2020 / 17:55
На Запорожье УПЦ передала медикам защитные костюмы
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Священник поздравил врачей с Пасхальными праздниками и передал в отделение подарки

В Запорожской области в пгт. Терноватое, 28 апреля, Украинская Православная Церковь передала медикам защитные костюмы и антисептики.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» протоиерей Константин Максимов и глава местной сельской рады Александр Бабанин провели встречу с работниками отделения экстренной медицинской помощи.

Священник поздравил врачей с Пасхальными праздниками и передал в отделение подарки - 8 специальных защитных костюмов, очки и респираторы. Также отделение получило антисептики и дезинфицирующие средства. Отец Константин пожелал врачам Божией помощи.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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