Войти | Зарегистрироваться
18:05

среда,
29 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

У монахов УПЦ хотят отнять Киево-Печерскую лавру – петиция набрала 25 тыс подписей

29.04.2020 / 17:45
У монахов УПЦ хотят отнять Киево-Печерскую лавру – петиция набрала 25 тыс подписей
Фото из открытых источников Источник: Вести
Петицию должен рассмотреть Президент

Президента Украины Владимира Зеленского призывают прекратить использовать Киево-Печерской лавры Украинской Православной Церковью.

Об этом говорится в электронной петиции №22 / 092966-эп, которую зарегистрировали на сайте главы государства 15 апреля, сообщают «Вести».

Авторы петиции призывают прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской Православной Церковью путем расторжения договора аренды и передать храм в использование Православной Церкви Украины.

По состоянию на 29 апреля петиция набрала 25 191 голосов. Это значит, что ее должен рассмотреть Президент.

Как сообщалось, украинцы собирают подписи, чтобы оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской Православной Церкви и чтобы отклонить петицию № 22/092966-еп о передаче ее ПЦУ. Соответствующая петиция №22/094164-еп была опубликована на сайте Президента Украины 27 апреля. В течение 90 дней необходимо собрать 25 тысяч голосов.

Ознакомиться с полным текстом петиции №22/094164-еп и подписаться можно здесь.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.