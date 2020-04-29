В Одессе УПЦ совместно с рестораторами доставила 17 тыс благотворительных обедов на сумму более 1 млн грн

В Одессе Гуманитарный центр Одесской епархии Украинской Православной Церкви совместно с семьей рестораторов Андрея и Инары Заричанских за месяц доставил медикам и нуждающимся около 17 тысяч ланч-боксов на общую сумму более 1 млн гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Одесской епархии, бесплатные обеды каждый день доставляются сотрудникам всех бригад «Скорой медицинской помощи», а также многодетным и нуждающимся семьям.

«Целыми сутками десятки тружеников ресторана «Рыба», работают для того, чтобы приготовить и упаковать в ланч-боксы свою продукцию. Каждый день огромное количество автоволонтеров Одесской епархии на своих личных автомобилях доставляют горячие вкусные обеды, включающие в себя первое и второе блюдо, десерт и компот, около полутысячи одесситам, большая часть из которых или находится на «боевом» посту по сохранению нашего здоровья, или просто не в состоянии приобрети себе элементарные продукты питания», сообщили в пресс-службе епархии.

Одесская епархия призвала всех неравнодушных присоединиться к благотворительной инициативе.

«Вместе мы сделаем намного больше! Мы ждем каждого, кто может и хочет сделать этот мир добрее. Наши контакты в Viber, WhatsApp, Telegram +380730171000. Пишите нам свои идеи и предложения!» – обратились организаторы.

Как сообщалось ранее, Одесская епархия Украинской Православной Церкви оказала гуманитарную помощь организации «Особые дети», в число которой входит более 100 семей с детьми, которые болеют ДЦП.