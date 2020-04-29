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В сети опубликован фильм о наместнике Киево-Печерской лавры

29.04.2020 / 14:51
В сети опубликован фильм о наместнике Киево-Печерской лавры
lavra.ua Источник: Центр информации УПЦ
Цикл «Лица Церкви» – совместный проект портала «Иисус» и телеканала «Спас»

В сети опубликован документальный фильм «На страже веры» из цикла «Лица Церкви», рассказывающий о наместнике Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополите Вышгородском и Чернобыльском Павле (Лебеде).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, фильм был опубликован на YouTube-канале Jesus-portal 27 апреля.

«Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел – викарий Киевской митрополии, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, глава Синодальной комиссии по делам монастырей Украинской Православной Церкви, постоянный член Священного Синода УПЦ, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Владыка расскажет нам о своем пути к Богу, и трудностях, которые неизбежно выпадают каждому, кто выбирает нелегкий путь служения Богу», – говорится в аннотации к фильму.

Цикл «Лица Церкви» – совместный проект портала «Иисус» и телеканала «Спас».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Павел
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