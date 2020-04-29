Как в большинстве стран: Шмыгаль рассказал, почему нельзя быстрее ослабить карантин

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Прямая речь Шмыгаля: "Мне пишут многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина.

Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений".

Шмыгаль в своем посте рассказал о трех сценариях, как можно жить в условиях пандемии. Также он подчеркнул, что Украина идет по пути "адаптивного карантина", как это делают большинство стран.

Прямая речь Шмыгаля: "Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводит комендантский час на выходных, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас.

Второй вариант - либеральный. Вернуться к привычной жизни и открыть все учреждения. Последовать примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18600 случаев заболеваний и зафиксировано более 2100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине.

И третий сценарий – это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине. Постепенное снятие ограничений даст нам возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать".

Напомним: 27 апреля Министерство здравоохранения определилось с условиями, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.

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