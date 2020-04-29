ГБР завершило следствие по делу Пашинского

Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба ГБР

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года во время конфликта между гражданином и народным депутатом, последний применил собственное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") путем производства выстрела в ногу пострадавшего.

В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедреной кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением".

Пашинскому сообщили о подозрении по ч.1 ст.121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Защитникам нардепа предыдущего созыва уже сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к его материалам.

После ознакомления адвокатов с материалами следствия обвинительный акт направят в суд.

В случае доказательства вины, Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним: вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Вячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.

26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.

4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО.

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