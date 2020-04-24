В Беларуси Церковь призывает верующих, которые вылечились от коронавируса, сдать плазму крови

Министерство здравоохранения Республики Беларусь совместно с Белорусской Православной Церковью призывают православных верующих, выздоровевших после коронавируса, сдать плазму крови.

Компоненты крови с антителами к COVID-19 необходимы для переливания тяжелобольным пациентам, сообщается на официальном сайте Белорусской Православной Церкви.

По примеру Китая, где практиковался данный метод лечения, в настоящее время в Республике Беларусь, а также в многих странах ЕС внедряют подобную методику лечения тяжелых пациентов.

Контактная информация для желающих сдать кровь приводится на официальном сайте Белорусского экзархата.

Координатор данной программы от Белорусской Православной Церкви — Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.