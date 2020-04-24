Войти | Зарегистрироваться
14:12

пятница,
24 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Беларуси Церковь призывает верующих, которые вылечились от коронавируса, сдать плазму крови

24.04.2020 / 13:35
В Беларуси Церковь призывает верующих, которые вылечились от коронавируса, сдать плазму крови
church.by Источник: church.by
Координатор данной программы от Белорусской Православной Церкви - Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению

Министерство здравоохранения Республики Беларусь совместно с Белорусской Православной Церковью призывают православных верующих, выздоровевших после коронавируса, сдать плазму крови. 

Компоненты крови с антителами к COVID-19 необходимы для переливания тяжелобольным пациентам, сообщается на официальном сайте Белорусской Православной Церкви.

По примеру Китая, где практиковался данный метод лечения, в настоящее время в Республике Беларусь, а также в многих странах ЕС внедряют подобную методику лечения тяжелых пациентов.

Контактная информация для желающих сдать кровь приводится на официальном сайте Белорусского экзархата. 

Координатор данной программы от Белорусской Православной Церкви — Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.

Источник: Inpress.ua
православие
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.