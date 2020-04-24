САП не увидела коррупции в действиях брата Ермака и передала дело полиции

Об этом сообщают юридическая компания "Миллер", адвокат Гео Лерос Маси Найем в комментарии "Украинской правде", Лерос в Facebook

В "Миллер" узнали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура изменила квалификацию открытого ранее производства со "Злоупотребление влиянием" на "Мошенничество" и 17 апреля приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Национальной полиции.

Дословно: "Суть злоупотребления влиянием в том, что человеку дают деньги за то, что он повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребление влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не находится в подследственности НАБУ".

Прямая речь Найема: "По моей информации, логика прокуроров САП такова: Денис и Андрей Ермак якобы не получали денег за назначение на должности, поэтому это не злоупотребление влиянием, а уже мошенничество - других фигурантов дела Дмитрия Штанько и Сергея Шумского. В связи с этим переквалификация и дело уже не подследственно НАБУ, а подследственно полиции".

Прямая речь Лероса: "Теперь вместо НАБУ расследование будет проводить Национальная полиция, а Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей. Теперь в такой стране мы живем, добро пожаловать в зазеркалье!".

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака– Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.

Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открылиуже 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.

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