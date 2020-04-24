Пикового роста заболевания коронавирусом пока нет

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на канале "1+1".

По его словам, карантин в Украине будет продлен, поскольку ранее было зафиксировано нарушение карантинных мероприятий.

"Я доволен тем, как работает карантин в Украине. Поскольку мы сегодня имеем результат роста количества коронавирусной болезни, с которым справляется система здравоохранения. Так, мы фиксируем определенные нарушения карантинных мероприятий, которые дают определенные вспышки, но не пиковый рост... Поэтому и продлены карантинные мероприятия до 11 числа, поскольку были определенные нарушения карантинных мероприятий, которые могут дать свой результат...", - заявил Ляшко.

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