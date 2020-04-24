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На Винниччине в связи с поджогами монастырей и продолжением карантина закрывается обитель УПЦ

24.04.2020 / 17:05
На Винниччине в связи с поджогами монастырей и продолжением карантина закрывается обитель УПЦ
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Дата открытия монастыря будет сообщена позже

На Винниччине Свято-Троицкий Браиловский женский закрывается для посещения верующих и паломников с 25 апреля 06.00.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, монастырь закрывается по благословению митрополита Варсонофия.

«Христос Воскресе! Поддерживаю данное обращение (обращение Черновицко-Буковинской епархии о поджоге монастырей и храмов УПЦ – ред.), и понимаю угрозу для всех монастырей. Полезные рекомендации, к которым должны прислушиваться монастыри. Я благословляю с завтрашнего утра, с 06.00 закрыть Браиловский монастырь для прихожан и паломников, службы будут совершаться за закрытыми дверями, будут молиться священнослужители и монашествующие. Просьба к прихожанам и паломникам с пониманием отнестись к данной вынужденной мере. Благодарю. Воистину Воскресе Христос», - сказал митрополит Варсонофий.

Дата открытия монастыря будет сообщена позже.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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