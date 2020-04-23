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Доступны тексты богослужений Светлой Пятницы для чтения верующими дома

23.04.2020 / 20:42
Доступны тексты богослужений Светлой Пятницы для чтения верующими дома
Православный храм
В пятницу Светлой седмицы для молитвы дома предлагается скачать: последование утрени, последование часов и обедницы, последование вечерни

В сети доступны тексты богослужений, адаптированные для молитвы дома мирянами в условиях карантина.

Как сообщает patriarchia.ru, для домашнего (келейного) чтения опубликованы тексты служб пятницы Светлой Седмицы.

В пятницу Светлой седмицы для молитвы дома предлагается скачать: последование утрени, последование часов и обедницы, последование вечерни.

***Светлая седмица - первые семь дней празднования Святой Пасхи - от  Пасхи до Недели Фоминой. На Светлой седмице отменяется пост в среду и пятницу, земные поклоны. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов.

Восемь дней празднования Христова Воскресения являются как бы одним днем, принадлежащим вечности, где «времени уже не будет» (Откр. 10:6).

Начиная со дня Пасхи и до ее отдания (на сороковой день) верующие встречают друг друга пасхальным приветствием «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!».

молитва
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