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В Киеве проводят православные молодежные встречи онлайн

23.04.2020 / 19:04
В Киеве проводят православные молодежные встречи онлайн
Ионинская молодежка Источник: Центр информации УПЦ
Встреча пройдёт сегодня на странице «молодёжки» в Facebook, начало в 19.00

В режиме онлайн состоится традиционная молодежная встреча столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», присоединиться к  молодежной встрече на странице в Фейсбук смогут те, кто ранее физически не мог принять в ней участие. 

«Молодёжку» возглавят ее бессменные ведущие - настоятель Спасо-Преображенского скита в селе Нещеров, кандидат психологических наук, архимандрит Иоасаф (Перетятько) и настоятель Свято-Успенского храма в селе Коцюбинское протоиерей Николай Могильный», - рассказали организаторы.

 Встреча пройдёт на странице «молодёжки» в Facebook. Начало в 19.00.

 Доступна запись предыдущей встречи, которая прошла 9 апреля на тему :«Страх, паника, скорби: что с этим делать?»

Источник: Inpress.ua
упц
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