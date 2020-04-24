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В 2020 году экономика Украины сократится на 5%, но позже восстановится на уровне 4% — НБУ

24.04.2020 / 12:49
Вследствие карантина и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

Об этом сообщается в макроэкономическом прогнозе НБУ.

По расчетам Нацбанка, отрицательное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным.

Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения.Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны.

По оценкам регулятора, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года.

В НБУ считают, что постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики.

Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику.

Отмечается, что ключевым предположением реализации такого макроэкономического прогноза является, по-прежнему, продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Актуальными остаются также риски эскалации военного конфликта на востоке страны, сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине (за неблагоприятных погодных условий), а также увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

Напомним: согласно макропрогнозу размещенном в постановлении правительства уровень инфляции возрастет до 11,6%, а ВВП упадет на 4,8%

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

МВФ прогнозирует падение мировой экономики в 2020 году на 3%.

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прогноз, НБУ, экономика
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