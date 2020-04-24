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НБУ понизил учетную ставку с 10% до 8%

24.04.2020 / 12:18
Правление Национального банка Украины (НБУ) решило с 24 апреля понизить учетную ставку с 10% до 8% годовых, говорится в сообщении центробанка в четверг, 23 апреля.

"В комплексе с другими мерами, принятыми Национальным банком, в частности по расширению инструментария для поддержания ликвидности банков и введением банками льготных условий для заемщиков, это даст экономике стимул, необходимый для поддержания населения и бизнеса в эти сложные времена и быстрого восстановления деловой активности после завершения карантина", – отмечается в релизе.

Согласно ему, на конец 2020 года прогноз учетной ставки сохранен на уровне 7%.

"Оценивая возможную скорость движения до этой отметки, Национальный банк будет учитывать ход переговоров с МВФ, развитие ситуации с коронавирусом и темпы свертывания карантинных мероприятий, а также антикризисные меры правительств и центральных банков других стран", – говорится в сообщении.

Согласно ему, НБУ не исключает возможности и большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинных мер и ослабление деловой активности будут существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем ожидается сейчас.

Как сообщалось, правление НБУ решило с 31 января этого года понизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых.

После этого правление регулятора с 13 марта понизило учетную ставку ещё на 1 процентный пункт – до 10% годовых.

Источник

НБУ, учетная ставка
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