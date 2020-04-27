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Стало известно, чем руководствовался суд при отмене национализации Приватбанка

27.04.2020 / 13:52
Решение Окружного административного суда о незаконности национализации Приватбанка от 18 апреля 2019 года не обнародовано, однако СМИ сообщили, по каким именно причинам суд признал национализацию незаконной.

Об этом сообщает ZN.UA.

По сообщению издания, суд считает, что решение НБУ о национализации банка незаконно, потому что отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации не был надлежаще оформлен.

"Суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор, по сути, отбирая у контролирующего банковский сектор органа его прямую обязанность", - пишет издание.

Коллегия судей определила, правильно ли была проведена оценка кредитного риска в банке, и пришла к выводу, что резервы под кредиты банк формировать не должен, поскольку это были новые займы.

Сообщается, что национализация была "конфискацией акций у частного лица", а письмо бывших собственников правительству с просьбой о национализации было написано "под политическим давлением".

Напомним: 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривень.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

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суд, национализация, Приват
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