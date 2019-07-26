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Отказ ЕС пересмотреть сделку по Brexit будет означать выход без соглашения
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Путин и Макрон выразили готовность активизировать работу "нормандского формата"
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Кража миллиарда в Молдове: среди бенефициаров назвали экс-невестку Ющенко
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Украина закрыла 9 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС
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Лондонский арбитраж принял решение в пользу держателей еврооблигаций ПриватБанка
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Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с "Укртелекомом" почти на 1,5 млрд грн
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НАПК внесло предписание гендиректору Укроборонпрома
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Крупнейший импортер дизтоплива в Украину прекращает поставки из РФ
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Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим
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Метро Киева начинает отказываться от жетонов
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Махинации с парками: Кличко уволил директора "Киевзеленстроя" и еще двух чиновников
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Кличко после инцидента с мостом на Осокорках уволил и.о. директора КП "Киевавтошляхмист"
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