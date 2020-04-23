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Открыто уголовное дело из-за провокационных заявлений украинских дипломатов относительно визита Предстоятеля УПЦ в Черногорию

23.04.2020 / 16:34
Открыто уголовное дело из-за провокационных заявлений украинских дипломатов относительно визита Предстоятеля УПЦ в Черногорию
Голосеевское управление полиции ГУ НП в Киеве Источник: Центр информации УПЦ
Уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 161 УКУ «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».

Голосеевское управление полиции ГУ НП в Киеве проводит досудебное расследование по факту совершения уголовного правонарушения представителями посольства Украины относительно визита Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Черногорию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 161 УКУ «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии». 

 «Уголовное производство открыли по заявлению народного депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача от 3 марта 2020 года.

В документе указано, что публикации на официальных ресурсах дипведомства, сделанные во время визита Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Черногорию в феврале 2020 года, были выдержаны в недопустимом тоне и являются вмешательством в дела Церкви. Выражения дипломатов, в которых Предстоятеля УПЦ назвали «митрополитом РПЦ, не уполномоченным выражать мнение православных», являются не чем иным, как разжиганием религиозной розни», - сообщили в источнике.

Как сообщалось ранее, 27-29 февраля Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в торжествах в честь Симеона Мироточивого в Подгорице (Черногория).

Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви опубликовал официальное заявление в связи с провокационным комментарием Посольства Украины в Черногории о визите Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в эту страну, в котором говорилось, что дипломаты превысили свои служебные полномочия, чем нарушили Криминальный Кодекс Украины, а потому в УПЦ призвали привлечь виновных к ответственности.

Источник: Inpress.ua
упц
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