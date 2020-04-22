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В УПЦ опубликовали требования к монастырскому изолятору

22.04.2020 / 11:37
В УПЦ опубликовали требования к монастырскому изолятору
Митрополит Филарет Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Филарет объяснил, как приступать к Таинству Причастия изолированным больным

В Украинской Православной Церкви опубликовали требования к монастырскому изолятору во время пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает Центр информации УПЦ, глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров) опубликовал требования на сайте Львовской епархии.

«По возможности под изолятор должно быть выделено отдельно стоящее здание. При отсутствии такой возможности необходимо подготовить помещения (кельи) на верхнем этаже жилого корпуса с отдельными санузлами и входом. Ограничить проход по этажу людей, которые не участвуют в помощи больным.

Изолятор должен быть оборудован всем необходимым заранее, даже при отсутствии больных и быть готов к приему больных во время всего периода эпидемии.

Изолятор следует заранее максимально обеспечить всем необходимым для жизнеобеспечения тех, кто находятся на карантине (установить холодильник, микроволновую печь, обеспечить наличие средств индивидуальной защиты, бутилированной воды, одноразовой посуды, лекарственных препаратов, гигиенических и дезинфицирующих средств, средств связи)», - сказано в требованиях.

Владыка Филарет объяснил, как приступать к Таинству Причастия изолированным больным.

«При необходимости причастия больных необходимо предусмотреть наличие Святых Даров в изоляторе для всех больных. Желательно исключить контакт с больным во время причастия (больные могут причащаться самостоятельно). Тяжелобольных следует причащать с сохранением условий защиты», - рассказал он.

Архиерей рассказал, что изолятор необходимо разделить на 3 зоны.

«Зона для инфицированных;

Средняя зона (должна разделяться от «зоны для инфицированных» и от «чистой зоны». В средней зоны следует оставлять необходимые продукты питания, лекарственные средства);

Чистая зона, в которой одевают СИЗ (средства индивидуальной защиты) для входа в «среднюю зону»», - сказано в сообщении.

Митрополит Филарет назвал правила нахождения в изоляторе.

«Жизнеобеспечения тех, кто находятся в изоляторе, необходимо по возможности осуществлять бесконтактным путем в «средней зоне».

Человеку, обслуживающему изолятор, необходимо использовать СИЗ - маски, одноразовые перчатки, очки, одноразовые халаты. СИЗ одеваются в «чистой зоне», а снимаются в «средней зоне». При отсутствии СИЗ можно использовать марлевые или тканевые маски (8 слоев), очки, медицинский или хозяйственный халат, подрясник и другие средства, защищающие открытые участки кожи и слизистые.

Одноразовые СИЗ подлежат утилизации. Снятая одежда и монашеское одеяние подлежат высокотемпературной стирке с последующей стерилизацией в медицинских учреждениях», - объяснил архиерей.

Источник: Inpress.ua
коронавирус, УПЦ
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