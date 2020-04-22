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На Сумщине в монастыре УПЦ произошел пожар

22.04.2020 / 11:12
На Сумщине в монастыре УПЦ произошел пожар
sm.dsns.gov.ua Источник: Центр информации УПЦ
Причины возгорания устанавливаются

В Сумской области вечером 21 апреля на территории Гамалеевского женского монастыря УПЦ в честь священномученика Харалампия произошел пожар.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС в Сумской области сообщение о пожаре поступило на спецлинию «101» в 19.06. На место происшествия были направлены 10 единиц техники из Шосткинского, Кролевецкого, Ямпольского и Глуховского районов области. Локализовать распространение огня спасателям удалось в 20.36.

Огонь охватил крышу здания. С ним боролись несколько десятков спасателей. Спасена часть монастырского имущества.

Причины возгорания устанавливаются.

На место ЧП выехало руководство города и района, а также архиепископ Конотопский и Глуховский Роман.

Источник: Inpress.ua
пожар, УПЦ
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