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"Когда и что будет открыто": у Зеленского обсудили смягчение карантина

22.04.2020 / 10:54
Правительство Украины планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом – он ожидается в начале мая.

При этом рассматриваются возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь во вторник, 21 апреля, на традиционном совещании под председательством Владимира Зеленского по преодолению эпидемии коронавируса.

"Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда заработают парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - отметил Зеленский.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для начала необходимо смягчить карантинные меры в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

При этом он отметил, что Украина вовремя ввела карантин, благодаря чему пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

На совещании также обсуждалось дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на последующие три недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Министерство здравоохранения Украины, которое уже организовывает закупки по упрощенной процедуре.

Национальная полиция уведомила президента Зеленского о том, что из-за карантина уровень преступности в целом снизился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в сети интернет. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты.

"Украинцам нужно быть особенно осторожными, покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков необходимо закрывать", - отметил глава государства.

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Кабмин, коронавирус, карантин
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