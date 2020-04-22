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Пожары не угрожают критическим объектам в Чернобыльской зоне – Шмыгаль

22.04.2020 / 11:46
Угрозы для критических объектов в зоне отчуждения нет, там продолжается локализация трех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"В зоне отчуждения вчера ликвидирован пожар возле с. Корогод. Сегодня продолжается локализация трех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах пройденных огнем. Хочу подчеркнуть, что угрозы для критических объектов Зоны отчуждения нет. Спасибо спасателям за слаженную работу", - отметил глава правительства.

Также, по его словам, в Житомирской области в течение двух последних суток локализованы три очаги пожаров, пока спасатели помогают работникам лесхозов тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины.

Шмыгаль заверил, что ситуация с ликвидацией пожаров в Украине "постепенно нормализуется". Премьер-министр сообщил, что к тушению пожаров в Житомирской и Киевской областях привлечено более 2300 человек и свыше 460 единиц техники.

Как сообщалось, пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля. Убытки от них предварительно оцениваются в десятки миллионов гривень.

В Житомирской области 16 апреля в Овручском районе возник масштабный лесной пожар, который распространился на 4300 га территории, уничтожил 39 домов.

Источник 

пожар, зона отчуждения, Шмыгаль
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