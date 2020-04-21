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За сутки в Украине обнаружили 261 случай коронавируса

21.04.2020 / 11:16
По состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 261 инфицированных, что на 82 случая меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщают Минздрав, Центр общественного здоровья

Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай".

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. - 158 случаев (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 118 случаев (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 226 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 196 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. - 134 случая (17 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 512 случаев (27 выздоровели)

г. Киев - 850 случаев (33 выздоровели)

Киевская обл. - 333 случая (26 выздоровели)

Кировоградская обл. - 246 случаев (17 выздоровели)

Львовская обл. - 253 случая (22 выздоровели)

Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 37 случаев;

Одесская обл. - 137 случаев;

Полтавская обл. - 63 случая (10 выздоровели)

Ровенская обл. - 312 случаев (21 выздоровел)

Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. - 414 случаев (34 выздоровели)

Харьковская обл. - 73 случая (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели)

Черкасская обл. - 165 случаев (28 выздоровели)

Черновицкая обл. - 906 случаев (31 выздоровел)

Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 359 человек уже выздоровели, из них 17 детей.

Всего в Украине исследовано 58093 проб на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 3800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок.

Позже глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что семь областей Украины не подали в Минздрав информации по тестированию жителей на коронавирус за прошедшие сутки.

Министр отметил, что за предыдущие сутки в Украине проведено лишь в 1988 исследований на коронавирус. По его словам, такое низкое количество обусловлено ​​тем, что, во-первых, меньше людей обратилось с соответствующими симптомами.

Прямая речь: "С другой стороны, за прошлые сутки семь областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус – это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.

Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующие поручения главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины, с чем это связано. Когда мы получим ответы, будем делать выводы".

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статистика, коронавирус
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