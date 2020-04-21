Врачи столичных «скорых» поблагодарили УПЦ за куличи к празднику Пасхи

450 врачей 17 подстанций киевской службы скорой помощи получили пасхальные куличи от УПЦ и поделились фотографиями.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось, 18 апреля, Украинская Православная Церковь организовала выпечку 650 пасхальных куличей, освятила их и передала врачам Александровской больницы и врачам столичной скорой помощи.

Акция была организована при поддержке Центра информации УПЦ и руководителя общественного штаба «Гражданская инициатива» Владимира Гришина.

Куличи освятил секретарь Киевской епархии по городу Киев протоиерей Виктор Иващук.