Митрополит Никодим рассказал, почему православные ждут Пасху и радуются ей

Никто и никогда, ни в какие времена не смог и не сможет затмить Воскресение Христово и пасхальную радость.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим в пасхальном видеообращении, которое опубликовано на Ютуб-канале «Перший козацький».

«Христос Воскрес, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с этим светлым и прекрасным днем, с торжеством из торжеств. Вот торжество божественной любви, вот свет, приходит к нам с Небес. Этот день - это день великой славы Божией. Никто и никогда и ни в какие времена не смог и не сможет затмить этот прекрасный день - Светлое Христово Воскресение. Этот день - это радость! Этот день - это светлая Божия благодать, которая сходит на каждого из нас», - сказал владыка Никодим.

Он объяснил, что сегодня, в сложных обстоятельствах, верующие радуются духовно.

«Конечно, эта благодать и радость в сегодняшних условиях проявляется не в полной мере в земной нашей жизни, но в духовной жизни, мы, верующих народ, который торжествует и ликует и прославляет Воскресение Христа. Это не просто традиция. Это наша жизнь, наша вера, наша история, наша современность и наше будущее! Вечно живой Христос, вечно живое Воскресенье, вечная наша радость в нашем общем воскресении», - рассказал архиерей.

Митрополит Никодим пожелал «терпения нам всем, добра и любви. Пусть Господь всех благословит, и наша земля будет благословенной. Пусть во все века мы будем приносить друг другу радость. Пусть Господь посылает для каждого из нас на протяжении всей жизни ту большую воскресную радость. Всех поздравляю со Светлым Христовым Воскресеньем! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!».