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На тушение пожаров под Чернобылем выделили почти 45 миллионов из резервного фонда

14.04.2020 / 13:50
Кабмин выделил 44,86 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мер, связанных с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщает 13 апреля пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Соответствующее распоряжение, инициированное Минэкоэнерго, принято на заседании правительства. Согласно распоряжению, должны быть выделены средства в сумме 44862,9 тыс. грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мер, связанных с пожарами в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дополнительные меры для предотвращения пожаров необходимы ввиду того, что, по сообщению ГСЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошло 27 пожаров на площади около 70 га.

Кроме того, по информации Укргидрометцентра, тенденция последних лет - повышение температурного режима и значительное увеличение количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины. "Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью", - отметили в министерстве.

Выделенное финансирование позволит дополнительно обеспечить подразделения ГСЧС всем необходимым для оперативного и качественного выполнения задач и своевременной ликвидации пожаров, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и могут привести к значительным материальным убыткам.

Как сообщалось, в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения продолжается тушение пожара, который возник еще 4 апреля.

По состоянию на 13 апреля пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. Ситуация в Корогодском лесничестве контролируется, принимаются меры относительно локализации данного очага пожара.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев – 0,011 мР/час, Киевская область – в пределах 0,012 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились (г. Чернобыль – 0,020 мР/ч при допустимом уровне до 0,055 мг/ч).

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Кабмин, пожар, Чернобыль
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