МВФ ожидает спада ВВП Украины в 2020г на 7,7% и восстановления в 2021г на 3,6%

Согласно ему, рост потребительских цен по итогам этого года составит 4,5%, а в следующем - 7,2%.

Дефицит текущего счета может вырасти с 0,7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в этом году с дальнейшим расширением его до 2,4% ВВП в 2021-м, говорится в отчете.

“По прогнозам, в результате пандемии мировая экономика резко сократится на 3% ВВП в 2020 году - это больше, чем во время финансового кризиса 2008–2009-годов. В базовом сценарии, согласно которому пандемия прекратится во второй половине 2020 года и ее сдерживание может быть постепенно ослаблено, рост мировой экономики прогнозируется на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка”, - указывает МВФ.

Сокращение ВВП в Европе ожидается на уровне 6,6% в этом году после 1,6% роста в 2019-м. Однако в 2021 году экономика Европы вернется к росту и увеличится на 4,5% ВВП, прогнозируют аналитики Фонда.

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