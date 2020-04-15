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МВФ ожидает спада ВВП Украины в 2020г на 7,7% и восстановления в 2021г на 3,6%

15.04.2020 / 09:02
МВФ ожидает спада ВВП Украины в 2020г на 7,7% и восстановления в 2021г на 3,6%
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021-м на 3,6%, говорится во Всемирном экономическом отчете МВФ, обнародованном во вторник, 14 апреля.

Согласно ему, рост потребительских цен по итогам этого года составит 4,5%, а в следующем - 7,2%.

Дефицит текущего счета может вырасти с 0,7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в этом году с дальнейшим расширением его до 2,4% ВВП в 2021-м, говорится в отчете.

“По прогнозам, в результате пандемии мировая экономика резко сократится на 3% ВВП в 2020 году - это больше, чем во время финансового кризиса 2008–2009-годов. В базовом сценарии, согласно которому пандемия прекратится во второй половине 2020 года и ее сдерживание может быть постепенно ослаблено, рост мировой экономики прогнозируется на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка”, - указывает МВФ.

Сокращение ВВП в Европе ожидается на уровне 6,6% в этом году после 1,6% роста в 2019-м. Однако в 2021 году экономика Европы вернется к росту и увеличится на 4,5% ВВП, прогнозируют аналитики Фонда.

Источник

МВФ, ВВП, падение ВВП
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