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В МВФ прогнозируют падение мировой экономики

15.04.2020 / 09:43
МВФ на фоне пандемии коронавируса снизил свои прогнозы по росту мировой экономики и предупредил о падении объемов производства в 2020 году до такого уровня, которого еще не было со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Об этом заявила шеф-экономист МВФ Гита Гопинат на брифинге, посвященном презентации нового Обзора мировой экономики.

"Очень вероятно, что в этом году мировая экономика переживет худший спад со времен Великой Депрессии", - подчеркнула она.

"Внезапный шок, вызванный распространением коронавируса, заставил нас изменить оценку роста мирового ВВП", - заявили в МВФ.

По прогнозам Фонда, базовый прогноз роста мировой экономики в 2020 году: - 3%, но при этом прогнозируется рост в 2021 году.

МВФ прогнозирует, что развитые экономики упадут на 6% (отметим, что падение во время Великой депрессии составило 16%).

В частности, США: -5,9%, ЕС - 7,5%, ФРГ: - 7%, Великобритания: - 6,5%, Китай: + 1,2%, Индия: + 1,9%, развивающиеся страны Европы: - 5,2%.

"Если ситуацию с эпидемией не удастся взять под контроль во второй половине года, то планируется негативный шок для глобальной экономики в дополнительном размере -3% в 2020.

А если эпидемия продолжится в 2021, то глобальная экономика увидит дополнительное падение в 2021 на 8%", - подчеркнули в финучреждении.

Напомним: Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9%, в то же время глубокая рецессия является базовым сценарием.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.

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падение, МВФ, мировая экономика
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