Во Львове УПЦ передала врачам скорой помощи маски и антисептики

Во Львове, 10 апреля, Украинская Православная Церковь передала врачам скорой помощи маски и антисептики.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, секретарь епархиального управления протоиерей Александр Иванченко посетил «Центр экстренной медицинской помощи» (Станция скорой помощи) и передал врачам набор медицинских масок и дезинфицирующий раствор.

Медики поблагодарили священнослужителям за помощь, отметив, что эти вещи действительно необходимы в их профессиональной деятельности, и попросили молитв, ведь ежедневно им приходится оказывать помощь различным людям, заходить в их дома и рисковать здоровьем.