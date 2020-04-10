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Во Львове УПЦ передала врачам скорой помощи маски и антисептики

10.04.2020 / 17:56
Во Львове УПЦ передала врачам скорой помощи маски и антисептики
Львовская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Медики поблагодарили священнослужителям за помощь

Во Львове, 10 апреля, Украинская Православная Церковь передала врачам скорой помощи маски и антисептики.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, секретарь епархиального управления протоиерей Александр Иванченко посетил «Центр экстренной медицинской помощи» (Станция скорой помощи) и передал врачам набор медицинских масок и дезинфицирующий раствор.

Медики поблагодарили священнослужителям за помощь, отметив, что эти вещи действительно необходимы в их профессиональной деятельности, и попросили молитв, ведь ежедневно им приходится оказывать помощь различным людям, заходить в их дома и рисковать здоровьем.

Источник: Inpress.ua
Львов, УПЦ
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